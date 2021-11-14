نفاد تذاكر حفل وائل كفوري في مسرح المجاز قبل شهر من موعده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر الجمهور الإماراتي لشوق لقاء النجم اللبناني وائل كفوري لأوّل مرّة على مسرح المجاز في الشارقة؛ ففي تعبير هام عن حماس الجمهور للأمسية المنظرة، نفدت تذاكر الحفل المقرر إقامته في 17 ديسمبر المقبل، قبل شهر من موعده.

وسيلتقي متذوقو الطرب اللبناني الأصيل من جمهور مسرح المجاز بالشارقة، النجم وائل كفوري، في أمسية استثنائية يحتضنها المسرح المفتوح الروماني الطراز، الفريد من نوعه في المنطقة.

ولا يعتبر حفل وائل كفوري على مسرح المجاز الوحيد الذي سيحييها في الفترة المقبلة بدولة الإمارات، إذ سيلتقي جمهوره الأسبوع المقبل بحفل ضخم في فندق المريديان بمشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي. وقد نفذت تذاكر هذا الحفل أيضًا قبل أسابيع من موعده المحدّد يوم 19 نوفمبر الحالي.