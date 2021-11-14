بعد الشائعات في تونس.. راغب علامة يقطع الطريق على “وطاويط الليل”: الأصوات الشريفة كفيلة بالردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى السوبر ستار راغب علامة، ما تم ترويجه عن أنباء تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتقاده للمعجبات اللاتي كنّ حاضرات في حفله الغنائي، الذي أحياه في تونس، مطلع نوفمبر الجاري.

وبعدما تصاعد الجدل، وتداول البعض تصريحات مفبركة نُسبت للسوبر ستار حول طريقة تفاعل المعجبات مع حفله الأخير في تونس، رد راغب علامة، بشكل مباشر على مروجي تلك الشائعات، كما وصفها.

وقطع راغب علامة، الطريق سريعاً على الجميع نافياً إدلاءه بأي تصريحات، أو حوارات لقناة أو موقع فرنسي، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “حبي لتونس وللتوانسة والمحبة التاريخية المتبادلة بيني والشعب التونسي الحبيب أكبر وأعظم من أن يستطيع وطاويط الليل التأثير فيها بشائعات تشبه الحقد الذي في قلوبهم!”.

وتابع راغب علامة، قائلاً: “الأقلام والأصوات الشريفة في تونس كفيلة بالردّ الحقيقي على ما يحاول السواد الحاقد ترويجه زوراً.. بحبكم يا توانسة”.

وكان السوبر ستار راغب علامة قد أحيا منذ يومين حفله في سلسلة “أمسيات خالدة”، ضمن فعاليات “إكسبو دبي 2020″، وعبر الفنان اللبناني عن سعادته بالأصداء الإيجابية للحفل، وقال في تغريدة على “تويتر”: “الشكر الكبير للجمهور الذي أسعدني بحضور هذه الليلة الساحرة بالحدث العالمي المُبهر #Expo2020، وإلى كل من شاركنا الفرحة في أيّ مكان في العالم.. والشكر الأول والأخير لـ #الإمارات خصوصاً #دبي ولكلّ من أخرج هذا التنظيم الرائع بأبهى حلّة حضاريّة إلى العالم”.