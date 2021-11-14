فيديو – رنا سماحة تستعرض حملها في أيامه الأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت المطربة رنا سماحة، على حسابها الخاص بإنستغرام، مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي في الأيام الأخيرة من الحمل حيث كانت ترقص على أغنية الأطفال “سلام للنونو” وعلقت عليه بقولها: “يلا تعالى لدنيتنا”.

كما نشرت مجموعة جديدة من الصور لها، وهي في المنزل ترتدي الجلباب البيتي وتمسك ببطنها لتستعرض حملها وتؤكد أنها في الأيام الأخيرة منه.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة رنا سماحة تقديمها أغنية الافتتاح في الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهي الأغنية الرسمية للمهرجان هذا العام، بعنوان “مصر جاية”، والتي قامت بتسجيلها لتقدمها بالمهرجان، الأغنية من كلمات طارق علي، ألحان كريم عرفة، توزيع أيمن التركي.

كما انتهت رنا سماحة، من تسجيل أغنيتها الجديدة “حبيب مامي”، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخراني، توزيع جلال فهمي.