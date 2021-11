شكرا لقرائتكم خبر عن جيك جيلنهال يتصدر التريند بسبب تايلور سويفت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم جيك جيلنهال قائمة التريند عقب إصدار أغنية "All Too Well" التي تبلغ مدتها 10 دقائق، لـ تايلور سويفت، حيث كشف المعجبون عن أن كلمات الأغنية تتناول علاقتها السابقة معه، التى انتهت منذ سنوات عديدة.



يعتبر هذا الألبوم جزءًا من خطة تايلور سويفت لإعادة إنتاج أعمالها الغنائية السابقة التي طرحتها في بداية مشوارها الفني، وكشف المعجبون أن أغنية "All Too Well" تدور حول حياة تايلور سويفت الشخصية المليئة بالرومانسية، وتحديداً علاقتها القصيرة مع جيك جيلنهال، التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر فقط من أكتوبر إلى ديسمبر 2010، قبل أن تكمل تايلور سويفت 21 عامًا، وكان جيك جيلنهال، في ذلك الوقت، يبلغ من العمر 29 عامًا، أي على أعتاب بلوغ الثلاثين من العمر، وتناولت كلمات الأغنية عبارة "سأكبر ولكن أحبابك يظلون في مثل عمري"، في إشارة إلى علاقة جيك جيلنهال، البالغ من العمر الآن 40 عامًا، مع عارضة الأزياء جين كاديو، البالغة من العمر 25 عامًا.

وتصدرت سويفت، عناوين الصحف والمجلات العالمية، خلال الساعات الأخيرة، بعد أن نجحت في لفت الأنظار بطرح ألبومها Red الشهير بشكل مختلف وبمعالجة جديدة، بعد أن طرحته لأول مرة عام 2012.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن ألبوم سويفت الذى أعادت صياغته من جديد بموسيقي جديدة وبمشاركة عدد من الفنانين العالميين، تربع على المراكز الأولى في عدة منصات كأكثر الأغاني استماعًا.

ويتضمن الألبوم الذى حمل عنوان Red، تسع أغانٍ جديد، ليصل عدد أغانيه إلى 30 أغنية، تعاونت سويفت مع بعض الفنانين العالميين أمثال "فيبي بريدجرز، وجاري لايت بودي، وإد شيران، وكريس ستابلتون".