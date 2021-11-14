شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Eternals يضيف 27 مليون دولار لرصيد إيراداته فى عطلة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إثارته للجدل حول حبكته المبالغ فيها، حظي فيلم الإثارة والخيال Eternals بشعبية كبيرة في المنافسة على صدارة شباك التذاكر العالمية، ليضيف 27 مليون دولار لرصيد إيراداته في يوم الجمعة الماضية فقط، لترتفع الإيرادات العالمية لـ 189.8 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الأكشن والخيال العلمي Eternals بالرغم من تصدره لشباك التذاكر العالية، إلا انه يواجه انخفاض في الإيرادات مقارنة بفيلم Shang-Chi الذي حقق انخفاض بنسبة 62% في الأسبوع الثاني من عرضه، بنسبة أعلى 10% مقارنة بأفلام مارفل.

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.