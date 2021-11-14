شكرا لقرائتكم خبر عن النجومية المبكرة.. لبلبة قدمت 6 أفلام فى مرحلة الطفولة وتحتفل اليوم بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فنانة ذات طبيعة خاصة، تعشقها منذ اللحظة الأولى، لها طلة مميزة، وابتسامة جميلة، هى الفنانة والنجمة لبلبة التي تحتفل اليوم الموافق 14 نوفمبر بعيد ميلادها، عشقت الفن منذ نعومة أظافرها، ليكون أول عمل فنى لها وهى لم تتجاوز الخمس سنوات، كانت طفله مرحة وجريئة ولديها خفة ظل لذا استطاعت أن تحجز مكانها فى قلوب الجمهور بكل سهولة.

قدمت ستة أفلام عندما كانت طفلة ومنها "حبيبتي سوسو، البيت السعيد، أربع بنات وضابط"، ودرست الباليه الكلاسيكى، وأصبحت فنانة استعراضية، ولكن تحولت لممثلة على يد المخرج الكبير الراحل عاطف الطيب فى فيلم "ضد الحكومة" وكانت تخشى تلك التجربة ولم تتوقع كل النجاح التى حصدته، والذى ظل مستمرًا فى كل عمل تقدمه، اختار لها أبو السعود الإبياري اسم لبلبة ليكون اسمها الفني.



لبلبة



لبلبه

مازالت لبلبة تقدم لنا أعمالاً ثرية وأدوارًا مختلفة إلى الآن كما عودتنا منذ اللحظة الأولى، فهى فنانة من طراز خاص، ومسيرتها زاخرة بأعمال ستظل تفتخر بها لآخر عمرها.