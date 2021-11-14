شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تكسر رقمين قياسيين فى يوم واحد بألبومها Red.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية تايلور سويفت، مع موعد جديد من كسر الأرقام القياسية، فبعد تصدرها لعناوين الصحف العالمية خلال الأيام الماضية، بسبب نجاح ألبومها المعاد تصميمه Red، وكشفت عدة تقارير أجنبية عن تحقيق سويفت لرقميين قياسيين جدد بسبب البومها الجديد.

ووفقًا لـ فاريتي، فإن سويفت نجحت في كسر رقمين قياسيين جدد بنسختها الجديدة Red، في يوم واحد عبر منصة Spotify العالمية، ويعد الرقم الأول هو الأكثر تدفقاً لألبوم وذلك من خلال النقاط التي حققها الألبوم، والتي وصلت لـ90.8 مليون مشاركة في اليوم الأول، ليأتي الرقم القياسي الثاني الذى حطمته سويفت هو تحقيقها للرقم القياسي للأنثى الأكثر بثاً في يوم واحد بـ 122.9 مليون تدفق يوم الجمعة.

وأطلت سويفت في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون، بإطلالة من تصميم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، وكان الفستان قصيرًا بنصف كم باللون الأبيض العاجي، وكان الفستان ضمن مجموعة Resort 2022 التي قدمها "مراد"، ويتميز بتصميم ضيق، وتم تطريزه بالخرز الذهبي، وأحجار السواروفسكي البراقة التي زينت الياقة والجيبين والأكمام أيضًا، واختارت معه حذاء باللون البررونزي من دار Louboutin، واختارت معه إكسسوارات قليلة، منها أقراط دائرية فاخرة، ومجموعة من الخواتم الرقيقة التي زينت بها كلتا يديها.

أما عن الجمال، فقد اختارت تايلور سويفت تصفيف شعرها بطريقة أنيقة وبسيطة، حيث الغرة التي زينت جبهتها، وشعرها الذي ربطته في شكل ذيل حصان خلفي، بينما تركت خصلاتها الجانبية حرة على جانبي وجهها.