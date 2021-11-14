شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك وهزار.. إليسا والشاب خالد يخطفان الأنظار بفيديو من كواليس حفلتهما الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة اللبنانية إليسا والنجم الجزائري الشاب خالد، الأنظار إليهما عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة في أحدث ظهور من وراء كواليس حفلتهما الأخيرة، وهما يجلسان بجوار بعضهما البعض ليتبادلا التحية والسلام، وسرعان ما شارك متابعو الثنائي الفيديو عبر حساباتهم الشخصية للتعليق على الظهور المميز الذي جمعهما.

وجاء الفيديو الذى تداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، من كواليس حفلتهما الأخيرة في موسم الرياض بدورته الثانية، التي أقيمت أول أمس، والتي خطفا بها الأنظار في حفل كامل العدد، بمشاركتهما المسرح سوياً لأول مرة في تاريخ مشوارهم الفني.

ووجهت إليسا، الشكر للجمهور المشارك فى حفلها الفنى الذى أحيته أول أمس الجمعة، فى موسم الرياض، فى السعودية، قائلة: "ليلة لا تنسى".، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ليلة لا تنسى، شكرWا لكم أيها الناس الجميلة لجعل هذا الحفل مذهلا".



الشاب خالد والفنانة اللبنانية اليسا



اليسا والشاب خالد