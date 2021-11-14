شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل إنجى المقدم إلى "45 قاعدة للطلاق".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج مصطفى أبو سيف، على الانتهاء من تصوير مسلسل "45 قاعدة للطلاق"، بطولة إنجى المقدم، حيث يتبقى 9 أيام فقط، وينتهى فريق العمل من التصوير بالكامل، ويشارك في بطولة المسلسل كل من هيدى كرم، عمر الشناوى، وأحمد سالم، وإنجى أبو زيد، والمذيعة سالى شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

وقرر صناع المسلسل، تغير اسم المسلسل لـ 45 قاعدة للطلاق، بدلا من اسم "دليلك الذكى للطلاق"، وذلك بناءً على أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة.

"45 قاعدة للطلاق" تخوض به انجى المقدم أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الشهير Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء وحقق نجاحاً جيداً وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى.

وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعًا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، بينما تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، بينما تواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي.

يذكر أن إنجى المقدم شاركت في دراما رمضان الماضى بمسلسل "الاختيار 2، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى وهشام سليم وماجدة زكى.