شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا فيينا تفتتح دار أوبرا مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح أوركسترا فيينا الفيلهارمونى، قاعة الموسيقى بدار الأوبرا المصرية الجديدة بمدينة الفنون، يومى 20 و21 نوفمبر الحالي والتى تعتبر إحدى أرقى الأوركسترات في العالم، بقيادة المايسترو ريكاردو موتي، أحد أهم القادة في المشهد الموسيقي العالمي.

ويضم البرنامج مقطوعات لشوبرت، وسترافنسكي، ومندلسون-بارتولدي، وموتسارت، في واحدة من أكبر وأهم مجمعات الفنون والثقافة.