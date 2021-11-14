هذا ما قاله محمد صبحي عن مسرحية "المومس الفاضلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان محمد صبحي عن رأيه في مسرحية "المومس الفاضلة"، التي قدمتها سابقا الفنانة سميحة أيوب، ومرشحة لتقديمها في الوقت الحالي الفنانة إلهام شاهين

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، قال صبحي: "تابعت ثورة شديدة جدا، حدثت في الفترة الأخيرة على اسم المسرحية، وأكيد 95% من المعارضين لها لم يقرؤوا النص، ولا يعرفون من هو الكاتب سارتر ولا أدب المسرح، والمسرحية قدمتها سميحة أيوب في الستينات، وكانت فترة نهضة مسرحية كبيرة وتعرف على المسرح العالمي".

وأضاف محمد صبحي: "هل الناس في الستينيات كانت قليلة الأدب، وهل لم يكن هناك مجلس شعب ولا جمهور؟ ولفظ مومس استخدم في فيلم بداية ونهاية للكاتب نجيب محفوظ في جملة عبقرية جدا قالها فريد شوقي، وعمل صدمة في السينما، والاسم اختيار جيد جدا من مؤلف المسرحية، سارتر اتهموه وقتها بإنه ضد الأخلاق، وبالعكس هو يدافع في المسرحية عن قيمة أخلاقية عليا".

وتابع: "والمسرحية مأخوذة عن قصة حقيقة حدثت بالفعل عام 1931 في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن لا ندافع عن إلهام شاهين، وهي سميحة أيوب مش من الممثلات اللي بيعملوا أدوار إغراء".

يذكر أن إلهام شاهين أعلنت عن استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح من خلال عرض "المومس الفاضلة - La Putain respectueuse" والذي كتبه المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما.