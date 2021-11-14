راغب علامة يوجه الشكر للشعب الإماراتي بعد حفله الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب اللبناني راغب علامة الشكر للشعب الإماراتي بعد إحياء حفله الأخير في دبي ضمن فعاليات "إكسبو 2020".

ونشر "علامة" صورًا من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق : "الشكر الكبير للجمهور الذي أسعدني بحضور هذه الليلة الساحرة بالحدث العالمي المبهر"إكسبو 2020"، وإلى كل من شاركنا الفرحة في أي مكان في العالم".

وأضاف: "الشكر الأول والأخير للإمارات وخصوصًا دبي ولكل من أخرج هذا التنظيم الرائع بأبهى حلة حضارية إلى العالم".

ومن ناحية أخرى طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته "فورا غرام"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.