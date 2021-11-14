قبل "المومس الفاضلة".. أزمات وضعت إلهام شاهين في مواجهة نواب البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح الفنانة إلهام شاهين فكرة إعادة تقديمها مسرحية "المومس الفاضلة"، التي سبق وقامت ببطولتها الفنانة سميحة أيوب عام 1958، أثار جدلا واسعا، وتقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة.

وتعد أزمة إعادة تقديم المسرحية، ثالث الأزمات التي تضع الفنانة إلهام شاهين، في مواجهة غضب نواب مجلس الشعب.

أزمة النائب رياض عبدالستار

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد دخلت في يناير الماضي في مواجهة مع النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، بعد أن شن هجومًا حادًا على الفنانين خلال مناقشة إنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم، قائلًا: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء"، مما أثار حالة من الغضب دعته بعدها إلى تقديم اعتذار مكتوب موجهًا التحية للفن الهادف، وهو ما لم يلق قبول الفنانين.

وفي تعليقها على النائب، قالت الفنانة إلهام شاهين في تصريح لـ"الخليج 365": "فى رأيى أن ما فعله هو سب وقذف وتشويه سمعة، وإزدراء لمهنة الفن، ومحاولة استعداء الجمهور للفنانين، وتحريض بالقتل لأهل الفن، لابد من عقابه بالقانون".

سوق المتعة

في عام 2000 حدثت مواجهة ساخنة بين فاروق حسني، وزير الثقافة وقتها، مع عدد من النواب، وطالبوا بسحب ترخيص فيلم "سوق المتعة" الذي شاركت الفنانة إلهام شاهين في بطولته مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بدعوى أنه مخل بالآداب العامة، إلا أنه تم عرضه ولم يتم الاستجابة لمطالب النواب

ومن جانبها تحدثت الفنانة إلهام شاهين، خلال ظهورها فى برنامج "شيخ الحارة" عن الفيلم والأزمة التي أثارها، وقالت: "الكل ينتقد فيلم سوق المتعة، لكنني أرى أنه من أعظم أدواري، فهو فيلم له فكر فلسفي، والعاملين كانوا ناس مهمة، زي محمود عبدالعزيز، ووحيد حامد”.

المومس الفاضلة

الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أكدت تمسكها بإعادة تقديم المسرحية التي تعد من تراث المسرح العالمي، ومن أبرز أعمال الكاتب والمفكر جان بول سارتر، وقالت: "اعتراض النائب البرلماني على العمل الفني لن يمنعني من الاستمرار فيه، وإحنا هنفذ المسرحية وهي مجرد فكرة طرأت في مهرجان المسرح الدولي للشباب، ولابد أن يقرأ النائب من هو جان بول سارتر والذي انحنى للأستاذة سميحة أيوب احتراما في المسرح لتقديمها عدة أعمال له".

وتابعت: "سؤالي هل الشعب المصري بجمهوره ومثقفيه في فترة الستينيات غير الشعب المصري الآن؟ ولفظ (المومس) موجود في كتب الدين وصحيح البخاري وأحاديث عن الرسول (ص)، فبلاش النائب يقول إن ده لفظ ميصحش نقرأه على أفيش، ده لفظ نقرأه في كتب الدين".