قبل طرحها.. تعرف على فريق عمل أحدث أغاني أنغام "هتشتاقوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرحت الفنانة أنغام عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، برومو أحدث أغانيها "هتشتاقوا"، وكتبت عليها "قريبا"، دون الكشف عن فريق عمل الأغنية.

الشاعر عمرو يحيى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الأغنية شعبية الطابع، وهي أول تجربة في هذا اللون تخوضها الفنانة أنغام، وأيضا تعاونها الأول معي، وقامت باختيارها منذ عامين، والحمد لله تم تسجيلها في شهر فبراير الماضي، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري".

الفنانة أنغام كانت قد طرحت في أغسطس الماضي، أغنية بعنوان "ونفضل نرقص"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.