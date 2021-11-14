أحمد سلامة يكشف لمصراوي تفاصيل دوره في "شارع ٩"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد سلامة، إنه يستعد حاليا لتصوير فيلم بعنوان "برج جوجو المائل".

وأكد الفنان الكبير في تصريح لمصراوي، أن الفيلم مأخوذ عن رواية "ترويض النمرة"، للكاتب ويليام شكسبير.

ويعيش "سلامة" حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في العرض المسرحي "أنا في انتظار بابا" والذي يعرض ابتداء من الليلة على خشبة المسرح القومي.

كما كشف أنه يستكمل حاليا تصوير مسلسل "شارع 9" ، والذي سيعرض خلال الفترة القادمة، وهو ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة وعدد حلقاته 45 حلقة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.

وأوضح أنه يجسد شخصية رجل أعمال من أصحاب النفوذ والسلطة يقع في حب إعلامية مشهورة، ويغريها بالمال من أجل الزواج منها ويجبرها على ترك العمل.

مسلسل "شارع 9" بطولة: رانيا يوسف، أحمد سلامة، أحمد وفيق، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، شريف باهر، هدى الإتربي، ومن إنتاج شركة الهرم للإنتاج والتوزيع لصاحبها المنتج محروس المصري ، مينا محروس