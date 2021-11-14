شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال فى رسالة روحانية من الحرم المكى: "كل اللى طلبته من ربنا أتحقق وأكتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرد مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، قصة زيارته السابقة للمملكة العربية السعودية في يناير عام 2020، في بوست جديد من داخل الحرم المكي، اثناء زيارته الحالية للمملكة لإحياء حفلتين غنائيتين ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الثانية.

وكتب كمال، بوست عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، موثقًا ببعض الصور من زيارته لإداء مناسك العمرة، وكتب "بوست هكتبه عشان اختم بيه اليوم الحلو ده، شهر 1 السنة اللى فاتت 2020، كان عندى شغل ف جدة وكنت لسه مش معروف زى دلوقتى خالص وربنا كتبلى وعملت عمرة، وقتها كان قبل شهرين من الكورونا قبل الدنيا ما تقفل كلها".



بوست عمر كمال

وأضاف كمال "المهم روحت وقعدت قدام الحرم ودعيت ربنا بكل حاجة نفسى فيها، قولتله يارب نفسى أخش السعودية بدعوة رسمية وأجى مهرجان كبير وصوتى يبقى مسموع، قولتله يارب نفسى أركب عربية كذا، قولتله يارب نفسى أسكن ف المنطقة كذا، قولتله نفسى ونفسى ونفسى ونفسى، وأقسم بالله مفيش حرف واحد طلبته ألا وأتحقق أكتر من اللى طلبته وزيادة، والسنة دى روحت السعودية تانى بوضع تانى وف ظل كل الظروف والعقبات ربنا كتبلى تانى أروح وازور الحرم، اللهم لك الحمد والشكر يارب ودعواتي المرة دى تتحق كلها وأجى السنة الجاية بدعوات جديدة".



عمر كمال فى الحرم المكي



مطرب المهرجانات عمر كمال

وكان المطرب عمر كمال، حرص على دعم حسن شاكوش، فى أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، بعد إصدار قرار نهائى بسحب ترخيص الغناء منه ورفض محاولات الصلح معه، حيث نشر عمر كمال فيديو قصير عبر حسابه بموقع فيس بوك تهنئة من حسن شاكوش لعمر كمال بعد كليب أغنية "ضيعنا" التى يغنيها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، وعلق عليه عمرو كمال "شاكوش مصر.. حبيبى وروح قلبى وشريك نجاحى.. بإذن الله فترة وتعدى وهترجع تكسر الدنيا تانى".

وأضاف كمال: "أنت نص أغانى أفراح مصر إنت اللى عملتها وفرحت كل الناس ومينفعش فرح ولا حفلة يشتغل إلا وصوتك فيها.. بحبك من قلبى".