شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم زينة فى قصر السينما.. وعرض فيلمها "بنتين من مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم قصر السينما، اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، الفنانة زينة، ضمن برنامج "نجم وندوة"، ويدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوى، ويتم عرض فيلم "بنتين من مصر" عقب التكريم.

يذكر أن زينة شاركت فى رمضان 2021 بمسلسل "كله بالحب" من تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.

وكان آخر النجوم المكرمين من قصر السينما، الفنان خالد سرحان، في ندوة فنية وتكريم عن فيلم "يوم وليلة" وأعماله الفنية التي حققت نجاحا مؤخرا وآخرها حكاية "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب"، وأدار الندوة الناقد الفني عصام زكريا.

وقال خالد سرحان، خلال الندوة، إن الزعيم عادل امام تبناه فنيا من فترة كبيرة خاصة أنه تعاون معه في أكثر من عمل درامي وسينمائي، والعمل معه يتطلب مجهودا كبيرا؛ لأنه قامة كبيرة في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى أنه كان صديق لوالدى.

وأشار خالد إلى أنه تعاون في مشواره الفني مع عدد كبير من المخرجين، منهم: شريف عرفة وعمرو عرفة ورامي امام ومحمد فاضل وعلى إدريس الذي حببني في الكوميدي.