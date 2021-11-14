شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات على طرح الملامح الأولى لفيلم Spider Man No Way Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة والأكشن المنتظر Spider Man No Way Home، عن بدء العد التنازلي لعرض التريلر الرسمي للفيلم الذي سيضم الملامح الأولى للجزء الجديد، المقرر طرحه يوم 17 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة collider، فإن الفيلم المنتظر Spider Man No Way Home، سيضم عددًا من نسخ سبايدرمان.



سبايدرمان

ووفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم مارفل الجديد Spider-Man: No Way Home، سيصدر في الصين أولاً لحصد أكبر حصيلة إيرادات، حيث إن السوق الصيني يعد الأن الأضخم في صالات السينما في جميع أنحاء العالم، لامتلاكه أكثر من 5000 صالة عرض ومسرح.

وبدأ فيلم Spider-Man: No Way Home في مغازلة السوق الصيني عبر أول ملصق رسمي من Sony، مما أثار حماسة المعجبين الذين يبحثون في الصورة بحثًا عن تلميحات جديدة لما يمكن توقعه من العنوان.

ويدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider Man حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غيرقادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.