شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لـ أصالة بمهرجان الموسيقى العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اليوم، الأحد، فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، والتى تستمر حتى 15 نوفمبر الجارى.

ويتضمن برنامج الأحد 14 نوفمبر

مسرح النافورة: يقام فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، حفلا للنجمة السورية أصالة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، اقولك بحبك وبعدك عني إلى جانب عدد من مؤلفات التراث.

مسرح الجمهورية: ساعة لقلبك «مونولوجات واسكتشات»، بقيادة صلاح غباشى.

دار أوبرا دمنهور: الفرقة القومية العربية للموسيقى، والفنان إسماعيل صادق، والفنان سعيد عثمان، والفنان محمد طارق، والفنانة أميرة أبوزيد، والفنان سامح منير، والفنانة إيناس عزالدين، بقيادة المايسترو حازم القصبجى.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

وشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.