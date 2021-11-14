صمت وإبتسامة.. فيديو الشاب خالد مع إليسا الأكثر تداولًا على السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الشاب خالد والنجمة اللبنانية ​إليسا​ ضمن فعاليات ​موسم الرياض 2021، وقدما معاً حفلًا ضخمًا حضره جمهور كبير وتفاعلوا معهما بشكل كبير على المسرح.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عفوي على هامش الحفل، يجمع الشاب خالد واليسا والرئيس التنفيذي لشركة “روتانا”، سالم الهندي، وعبرت إليسا في الفيديو عن سعادتها بالأجواء “الرائعة” وبالوقوف والغناء في مسرح محمد عبده أرينا وبالمبادرة التي أطلقها معالي المستشار تركي آل الشيخ بتكريم رموز الأغنية السعودية.

من جانبه التزم الشاب خالد الصمت طيلة اللقاء، وظهرت ابتسامة عريضة مرسومة على وجهه، فلم يشارك في الحديث ولم يجب على أي من الأسئلة التي سألها المحوار، وهو ما لفت أنظار المتابعين الذين استغربوا حركته وتم تداول المقطع بشكل واسع والتعليق على الأمر بطريقة جمعت بين السخرية والإنتقاد.

وكانت النجمة اللبنانية قد وصلت إلى الحفل وتألقت بفستان أسود أنيق وقدمت حفلاً ضخماً إلى جانب الشاب خالد وكانت الأجواء حماسية وسط تفاعل كبير من الجمهور المشتاق لهما.