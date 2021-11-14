شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة عائلية برفقة الأصدقاء.. كريم فهمى وزوجته وشريف رمزى وسط الألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت عائلة الفنان كريم فهمي، الأنظار عبر منصات السوشيال ميديا، بعد ظهوره برفقه زوجته دانيا البناوي في إحدى مدن الألعاب بمدينة الشيخ زايد، حيث شاركت البناوي، متابعيها بمجموعة صور لها مع زوجها، وسط الألعاب النارية التي زينت السماء أمس ضمن احتفالات مدينة الألعاب.

وسرعان ما استقبل متابعو البناوي، زوجها بشكل كبير في التعليقات، بعد مروره من الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة ودخل على أثرها للمستشفى، ليكون هذا هو الظهور الأول له مع زوجته أثناء مشاركتهم في أحد النشاطات.



كريم فهمي وزوجته فى احد ثظهور



سيلفي كريم فهمي وزوجته

وشارك فهمي في التجربة التي خاضها الفنان شريف رمزي وزوجته، حيث ظهر الثنائي وهما يشاركان فهمي وزوجته في مغامرتهم في مدينة الألعاب.



كريم فهمي وشريف رمزي وزوجته



كريم فهمي واصدقائه



كريم فهمي وزوجته

وحل فهمي مؤخراً ضيفاً على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، ليكشف عن الكثير من الحكايات المثيرة، قائلاً إن أغلب أفلامه التى قام بتأليفها أطلق اسم بناته على أسماء البطلات اللاتى تقفن أمامه مثل "ديدو" و"حسن وبقلظ".

وعن ممارسته لمهنة طب الأسنان قال: بعد التخرج اشتغلت في أماكن كتير وفى مستوصفات وفى عيادات دكاترة لغاية ما فتحت عيادة بمنطقة شعبية فى فيصل وبعدين فى المهندسين، وبعد كده قفلت خالص"

وأضاف: "كنت مركز أكتر فى التمثيل والتأليف، ولما اتعرفت بشكل كويس الناس اللى بتيجى تكشف جايين عشان يهزروا مش يعملوا أسنانهم" وعن حفل زفافه.. كشف أن صديقه شيكو كاد أن يمزق فستان زوجته قائلا: "كان بيعدى من مكان ضيق فى الفرح وبالصدفة كاد أن يسقط وهو بيقع راح مسك فستان زفاف مراتى وسمعنا صوته وهو بيتقطع، بس ربنا سترها"

وحكى كريم فهمى عن مشاجرة في حفل الزفاف فقال: "كان فى دخلاء مش عارفهم واحد فيهم كان واقف وبيصور بموبايله فشقيق زوجتى أخد منه الموبايل وبنهاية الفرح حصلت الخناقة معه وأصحابه وكانت خناقة ضرب بجد".