شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تحتفل بعيد ميلادها وتصور فيلما جديدا بعنوان "الجواهرجي".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة الجميلة لبلبة اليوم الأحد بعيد ميلادها فهى من مواليد القاهرة ووالدها من الإسكندرية ووالدتها من مواليد غمرة، ولدت فى منطقة مصر الجديدة، وقدمت كل الأدوار وكل المراحل العمرية سواء فى السينما أو فى الدراما التليفزيونية وكان لها اهتمام خاص بالأطفال فقدمت لهم العديد من الأعمال الخالدة التى تربى عليها أجيال من الأطفال.

شاركت لبلبة العديد من النجوم الكبار على رأسهم الزعيم عادل إمام والفنان أحمد زكى ونور الشريف، ومحمد صبحى فى أفلامهم، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات من كل المهرجانات المصرية والعربية والعالمية ونالت فقط عن فيلمها "ليلة ساخنة" عدد كثير من الجوائز ومؤخرا قدمت دورا عبقريا مع الفنان عادل إمام فى مسلسله الأخير "مأمون وشركاه" ، وتصور اليوم فيلمها الجديد " الجواهرجي " مع الفنانة مني زكي .

قدمت لبلبة مع عادل إمام حوالى 11 فيلمًا سينمائيًا، وعمليين دراميين وهما صاحب السعادة عام 2014، ومأمون وشركاه عام 2016، وفي يوم ميلاد لبلبة، ترصد "الوطن" أهم الأفلام التي جمعت الشقية والزعيم.