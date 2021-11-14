شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم جوائز مسابقة رتيبة الحفنى بختام الموسيقى العربية.. وماجدة الرومى نجمة الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء والتى صاحبت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 15 نوفمبر على مسرح النافورة .

ثم تحيى النجمة ماجدة الرومى حفلاً بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى يتضمن مختارات من اعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية عريضة فى كل أنحاء الوطن العربى .

وفى السابعة مساء يقدم أوركسترا الأنامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يتضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة.