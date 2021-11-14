موعد عرض مسرحية "عائلة تس" في موسم الرياض 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة شيماء سيف عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة "عائلة تس" ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

ونشرت شيماء سيف بوستر المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أول عرض للمسرحية الكوميدية عائلة تس ابتداء من 16 نوفمبر في بوليفارد".

المسرحية من بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف، محمد سلام، أوس أوس، سليمان عيد، ومصطفى البنا.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.