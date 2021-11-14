بعد سجنه 24 عاما ظلما.. أمريكي يحصل على البراءة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

بعدما قضى 24 عاماً في السجن بسبب جريمة قتل لم يقترفها، حصل أمريكي على 750 ألف كتعويض بعد أن أثبت براءته.

خرج دونتاي شارب من السجن منذ عام 2019، وبموجب العفو، بإمكانه تقديم طلب للحصول على تعويض يصل إلى 750 ألف دولار عن إدانته الخاطئة..

فبحسب ما نشرت صحيفة “ذا غارديان” فإن شارب نال حريته بعدما نجح في إثبات براءته.

ففي عام 1995، حكم على شارب بالسجن مدى الحياة وهو في سن الـ19 بتهمة قتل من الدرجة الأولى لجورج رادكليف البالغ من العمر 33 عاما.

وخلال فترة قضائه للحكم، حاول مرارا وتكرارا إثبات براءته، إلى أن تراجع شاهد عن القضية عن أقواله.

القضية استندت على أقوال فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، زعمت مشاهدتها لشارب وهو يقتل رادكليف، إلا أنها تراجعت عن أقوالها قائلة أنها لم تكن موجودة وقت الحادث.

هذا وأخفقت محاولات شارب المتكررة لعقد محاكمة جديدة إلى أن شهد أحد الأطباء الشرعيين السابقين التابعين للحكومة بأن نظرية الدولة بشأن إطلاق النار لم تكن ممكنة من الناحية الطبية أو العلمية. ليطالب القاضي بسماع المزيد من الأدلة.

وتم إطلاق سراح شارب من السجن في أغسطس/آب عام 2019، بعد أن قال المدعي العام إن الدولة لن تسعى إلى إعادة المحاكمة.