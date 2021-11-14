دنيا بطمة تستعرض نحافة خصرها بإطلالة بالقفطان: “حايدو حايدو أنا جايا”

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 09:57 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المغربية دنيا بطمة شكلت صدمة لعدد كبير من جمهورها بسبب ظهورها بدون فلتر أو أي تعديل، وذلك لاختلاف مظهرها عما اعتادوا عليه.

ويبدو أنّ دنيا بطمة أرادت الرد على من تداولوا الصورة وتحدثوا عن اكتسابها لوزن زائد، إذ نشرت عدد من الصور عبر حسابها على “انستغرام” ارتدت فيه القفطان المغربي وربطت حزاماً حول خصرها.

وعلقت دنيا بطمة على الصور كاتبة: “حايدو حايدو أنا جايا… كملوها إطلالتي بحفل خاص لبنات الريف لغزالات كنتو منورين ما شاء الله والنشاااااط طبعا كانت ليلة مميزة

”.

يذكر أن دنيا بطمة تثير الجدل بتغير ملامحها الواضح، اذ لا يمر عليها أشهر قليلة، إلا وتفاجئ الجمهور بتغير جديد في ملامحها، وكان آخره في مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المغربية وهي ترقص، حيث فاجأت دنيا بطمة الجمهور بإطلالة صادمة،

فقد ظهرت الفنانة المغربية بوجه أكثر استدارة وعينين متغيرتين تماماً، إلى جانب التغير في دنيا بطمة لم يقف فقط عند تغير ملامح وجهها، وإنما ظهر جسمها ايضا بمواصفات مختلفة، ولكن البعض أرجع تحول جسمها إلى ممارستها للرياضة، فيما أرجع آخرون الأمر لعمليات نحت الجسم، خاصة وأن بطمة تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة،