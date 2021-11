شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر بديلة جوليا روبرتس فى مسلسلها الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الممثلة جينيفر جارنر بديلة لصديقتها النجمة جوليا روبرتس في مسلسل The Last Thing He Told Me والذى يذاع على منصة AppleTV، وفقًا لما كشفه موقع الديلى ميل خلال تقرير أكد فيه أن جارنر بذلك تعود إلى عالم الدراما من جديد بعد فترة من التركيز على حياتها الخاصة بصحبة عائلتها.

من ناحية أخرى سبق وانتشرت أخبار تفيد بارتباط جينيفر جارنر مع محبوبها السابق جون ميلر، وذلك بعدما بدت في إطلالة مميزة لها مؤخرًا وفقًا لتقرير موقع الديلى ميل الأخير الذى أكد أن الممثلة الشهيرة اختارت أزياء تعكس حالة السعادة التي تعيشها حالياً.



جينيفر جارنر

وذلك بعدما تم رصدها أثناء سيرها بشوارع برينتود وهى متوهجة للغاية وتبتسم طوال الوقت، مع أزياء مبهجة ارتدها سواء من خلال التنورة التي تتميز بألوان جميلة أو التيشرت.

ويأتى ذلك بعدما أكدت المواقع الأجنبية فى وقت سابق أن الممثلة العالمية تنشغل حالياً بحياتها الشخصية بعد فترة من التركيز على أعمالها، وفقاً لموقع ديلى ميل الذى أكد أن الممثلة الشهيرة بدأت بالفعل خطوات أكثر جدية نحو ارتباطها من جديد بزوجها السابق جون ميلر، واتخاذ علاقتهما مساراً متطوراً بالانتقال للعيش معاً، وذلك بعدما ظلت غير مرتبطة منذ فترة طويلة.

من ناحية أخرى شوهدت الممثلة العالمية جينيفر جارنر مؤخرًا فى وقت سابق وهى تستمتع بوقتها مع ابنها صموائيل، وذلك خلال عدة صور رصدها موقع ديلى ميل أكد فيها أن جينيفر تحرص من وقت لآخر على منح أبنائها المساحة والوقت لهم بالخروج مع كل منهم بشكل منفرد على مدار الأسبوع.