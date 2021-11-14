شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تحيى حفلاً فنيًا بدار الأوبرا المصرية.. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي نسمة عبد العزيز، عازفة الماريمبا، حفلاً فنيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقدم نسمة عبد العزيز خلال الحفله مجموعة من الأعمال العربية والغربية بعد إعادة توزيعها وصياغتها مثل "شط إسكندرية، البخيل وأنا، ماريمبا فيوجن، بتونس بيك، تيكو تيكو، على اللى جرى، سواح، وليم تل، ديسباسيتو، فيكتورى، حارة السقايين، 3 دقات".

وكان قد استضاف المسرح الرومانى المكشوف بالمتحف القومى الحضاره المصرية إحتفالية موسيقية للعازفة نسمة عبد العزيز ، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه المتحف، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وحضر الاحتفالية عدد كبير من محبي الموسيقى والتراث، والتي بدأت بفقرة موسيقية قدمت خلالها عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز مجموعة من أشهر المقطوعات والأغاني الشرقية التراثية والمعاصرة.



نسمة عبد العزيز

يشار إلى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على جميع مسارح دار الأوبرا المصرية، ولقبها الجمهور والنقاد بـ"أميرة الإيقاع"، نظرًا لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الإيقاعية.