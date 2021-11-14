شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تنتهى من تصوير مسلسل "الجسر" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى النجمة نيللى كريم من تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسلها الجديد "الجسر"، بعد أسبوع والذى يشاركها فى بطولته الفنان عمرو سعد ومن المقرر عرضه قريبًا من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وتظهر نيللى فى دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللى كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامى ومها نصار، وتدور أحداث العمل فى إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

من ناحية أخرى تعود النجمة نيللى كريم فى موسم دراما رمضان المقبل لعام 2022 للنكد مرة أخرى ومعاناة الزوجات فى مسلسلها الجديد الذى يحمل عنوان مبدئى "أحوال شخصية"، سوف يتم تغييره بعد الاستقرار على أبطاله، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما الإجتماعية ومعاناة المرأة، والمسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.