إلهام شاهين وهالة صدقي مع أمير كرارة في "سهرانين" بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي ضيفتين على الحلقة القادمة من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر قناة "On"، يومي الأربعاء والخميس.

وتتحدث الفنانة إلهام شاهين عن أخر أعمالها الفنية، خلال الحلقة، كما تتحدث عن حفل زفاف شقيقها أمير شاهين.

يذكر أن إلهام شاهين أعلنت عن استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح مجددا، بمسرحية "المومس الفاضلة - La Putain respectueuse".

مسرحية "المومس الفاضلة" كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما.