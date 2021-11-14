شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بن على تحيي حفلا على مسرح الزمالك.. 20 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة التونسية غالية بن على، حفلاً غنائيًا، على مسرح الزمالك وذلك ضمن حفلات الشتاء يوم السبت المقبل الموافق 20 نوفمبر، فى تمام الساعة السابعة مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وستكون أسعار تذاكر الحفل 350 / 250 / 1400.

وستقدم غالية بن علي خلال الحفل باقة من المؤلفات التراثية المصرية والتونسية إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة التى تمزج بين الاصالة والمعاصرة والتى تميزت بأدائها وأثبتت قدرتها على الغناء باللغة العربية الفصحى واللهجة العامية المصرية وصاحبتها بحركات إيقاعية راقية ورشيقة واصبحت حالة فنية متفردة بأدائها وأسلوبها الذى يحمل طابع البساطة والمرح.



غالية بن علي

يذكر أن غالية بن على مطربة تونسية ولدت فى بلجيكا، تميزت بادائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة، نالت شهرة كبيرة فى الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية، أتمت دراستها الجامعية في بروكسل "بلجيكا"، كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها فى الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص، تعرفت على عازف العود التونسى مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربى عزالدين جازولى فى جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عددًا من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .