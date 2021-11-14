شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تنتهى من تصوير "وش تالت" بعد 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى الفنانة حنان مطاوع، من تصوير مشاهدها بالكامل من مسلسل "وش تالت" بعد 20 يومًا، حيث تواصل التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل منها استوديو بشبرامنت ومدينة الإنتاج الإعلامى.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وش تالت" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عددًا من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى، ويشارك حنان فى بطولته كل من: نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخرمن الفنانين.

يذكرأن حنان مطاوع شاركت في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، إنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نورمحمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال.

وتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.