زينب غريب تحتفل بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة زينب غريب بعيد ميلادها، الموافق اليوم 13 نوفمبر الجاري.

ونشرت زينب صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة.

وعلقت زينب على الصور: "كل عيد ميلاد وإحنا بنصغر بالطفل اللي عايش جوانا، أشعر كأنني بنجامين بوتون في عيد ميلادي".

زينب غريب، حققت نجاحًا من خلال دورها بمسلسل "بـ100 وش"، بطولة الفنانة نيللي كريم، والفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري.

كما شاركت زينب غريب مؤخرًا في فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، مروان يونس، وهو من إخراج محمد بكير.