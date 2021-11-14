شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "عائلة تس" لـ مصطفى خاطر فى السعودية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد كل من مصطفى خاطر وأوس أوس وبيومى فؤاد وشيماء سيف وسليمان عيد ومحمد سلام لعرض مسرحيتهم "عائلة تس" في المملكة العربية السعودية بموسم الرياض، يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر نوفمبر الجارى.

وظهر أبطال وفريق عمل مسرحية "عائلة تس" خلال عدة صور أثناء إجراء البروفات الأولى قبل عرضها وهم، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا.

من جانب آخر، انتهى فريق عمل فيلم "مربع برمودة" للفنان مصطفى خاطر، من تصوير مشاهد الفيلم، بعد أن تم تصوير هذه المشاهد في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلي العديد من الشوارع بالقاهرة.