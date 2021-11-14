شكرا لقرائتكم خبر عن وعد البحرى: فقدت 30 كيلو من وزنى وأجريت عملية قص معدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة وعد البحرى عن سعادتها بنجاح حفلتها الأخيرة التي قدمتها في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة داخل الأوبرا المصرية، موجهة الشكر لكل القائمين على المهرجان هذا العام وبذل مجهود كبير لإخراجه بهذا الشكل المشرف لمصر والوطن العربى.

وأكدت وعد البحرى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنها فقدت وزنها حوالى 30 كيلو وخضعت لعملية قص معدة، وبجانب ذلك أيضًا حرصت على عمل دايت لكى أحافظ على صحتى من زيادة الوزن، ولابد أن تكون المطربة شكلها مناسب للجمهور.





وأحيت مؤخرًا المطربة وعد البحري حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، بدأته بأغنيتى "امتى حتعرف امتى وليالى الأنس" لأسمهان، وبعدها قدمت عدة أغاني من ألبومها منها أغنية "غير أى حد" و"تجربة".

وأعربت وعد البحرى عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الموسيقي العربية، وتعتبر ذلك فخرًا لها، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وجيهان مرسي مديرة المهرجان.





وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع قبل الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.