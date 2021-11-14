رانيا محمود ياسين عن شبيهات عبلة كامل: "عايزين الأصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على شبيهات الفنانة عبلة كامل، اللاتي ظهرن مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رانيا، صورة لعبلة كامل، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "هو ممكن عبلة كامل ترجع بقى، والنبي يا ست عبلة محتاجينك، كفاية شبيهات وناس تقلدك، عايزين الأصل".

يذكر أن أخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة الكبيرة عبلة كامل، كان الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة النجوم: رياض الخولي، أحمد بدير، رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة، رامي وحيد، ضياء عبد الخالق، وأميرة هاني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.