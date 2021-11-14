عرض عالمي أول لفيلم "سولا" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ينافس الفيلم الروائي الطويل "سولا"، للمخرج صلاح إسعاد في مسابقة البحر الأحمر، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمقامة من 6 حتى 15 ديسمبر المقبل، ليكون هذا عرضه العالمي الأول، ومؤخرا تم إطلاق البوستر الرسمي للفيلم.

وتدور قصة "سولا" عن أم عزباء، يطردها والدها من بيت العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوى، تحاول سولا إيجاد مكان آمن، فتضطر لقضاء الليلة تتنقل من سيارة لأخرى مع عدة أشخاص، وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين شوارع الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر له رأي آخر.

والفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج صلاح إسعاد، وشاركه في كتابة السيناريو سولا بحري التي ألهمته لقصة الفيلم، لذلك طلب منها آداء دور البطولة الذي يجسد شخصيتها، وإنتاج شركة إسعاد للإنتاج الأفلام "الأخوة تقي الدين، عبد الغفور وصلاح إسعاد"، ويشارك في بطولته سولا بحري، وإيذير بن عيبوش، وفرانك إيفري، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه وتسويقه عربيا.