فاطمة الأنصاري تعلن انفصالها رسميا.. ويعقوب بو شهري يرد: “مو جوي دراما”

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 02:47 صباحاً - حسمت السعودية فاطمة الأنصاري الأنباء المتداولة منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انفصالها عن الكويتي يعقوب بوشهري، مؤكدة صحتها، بعد ارتباط لم يستمر طويلا بينهما.

وجاء الإعلان رسميا من قبل الأنصاري بعدما كشف محامي بوشهري عن ذلك في وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعربت فاطمة الأنصاري خلال فيديو نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“ عن انزعاجها الشديد من إلحاح البعض عليها للحديث عن موضوع انفصالها.

وأوضحت أنَّ السبب وراء صمتها خلال الفترة الماضية هو عدم رغبتها في الحديث عن حياتها الشخصية، ولكن عندما تحدث الطرف الآخر عن هذا الموضوع، أجبرها ذلك على التعليق.

وكشفت فاطمة الأنصاري أن الطلاق رسميا وقع منذ أسبوع فقط، ودعت الجمهور لعدم التطرق إلى هذا الموضوع مرة أخرى أو طرح أيّ سؤال عنه.

يعقوب بو شهري يرد على فاطمة الانصاري

بدوره رد يعقوب بوشهري عبر حسابه على ”سناب شات“ على كلام فاطمة الانصاري مؤكدا أنه يرفض بشكل قاطع الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل أن يكشف أو يبرر مواقفه أو أي تفاصيل تخص حياته على هذه الوسائل، موضحا أنه يرى هذا ”عيبا“ في حق من يفعله.

وقال يعقوب بوشهري: ”لست من محبي الأجواء الدرامية ولن أظهر من أجل أن أبرر موقفي لأي شخص لدي أهل وناس اشتكي لهم، مجنون أنا لكي أظهر وأتحدث!، الكل يعرف ما الذي يحدث وعيب الذي يظهر على سناب شات ويبرر ويكشف عن أموره الخاصة عيب“.

وأضاف: ”لا يعجبني الناس الذين يظهرون ويكشفون على أمورهم الخاصة على سناب شات تخيلوا أن أظهر واشتكي من أهلي أو من أي شخص هذا لن يصير، في النهاية لا يصح أن يظهر أي شخص في سناب شات ويكشف عن أموره الخاصة“ وأكد لمتابعيه: ”أوعدكم ما تشوفون غير الإبتسامة“.