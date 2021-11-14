بلاغ يتهم محمد رمضان بـ “بالدعوة للفسق والفجور” بعد صوره مع ملكة جمال الهند!

كتب امير فتحي في الأحد 14 نوفمبر 2021 02:47 صباحاً - قدم المحامي المصري سمير صبري شكوى إلى النائب العام ضد مواطنه الفنان محمد رمضان بعد ظهور الأخير في مقطع فيديو وصفه متابعون بالجريء مع فنانة هندية.

وفي التفاصيل، فقد اتهم المحامي سمير صبري، الفنان محمد رمضان ”بالدعوة للفسق والفجور والتحريض ونشر الرذيلة“، على حد تعبيره.كما اتهم المحامي في بلاغه للنائب العام محمد رمضان بالعودة مجدداً لإثارة الجدل، وممارسة تصرفات مخلة بالآداب العامة وقيم وثوابت وأخلاق المجتمع.

وأوضح صبري أن ”رمضان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا يقال إنها ملكة جمال الهند ويظهر فيه في لقطات جنسية إيحائية“.

وأشار المحامي إلى إنه ”أرفق ببلاغه اسطوانة مدمجة تثبت الجرائم التي اقترفها الفنان“، مطالباً ”بإحالته للمحاكمة الجنائية حماية لأخلاق النشء وحرصاً على قيم وآداب وتقاليد المجتمع“.

وكان الفنان محمد رمضان ظهر في فيديو وصفه رواد مواقع التواصل بـ“الجريء“، مع ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، نشرته مساء الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“.

ونشرت راوتيلا، مقطع فيديو على أنغام أغنية ”نمبر 1″، وعلقت قائلة: ”بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي“ فيما ظهر رمضان في الفيديو ببدلة سوداء بدون قميص أسفلها، والفنانة الهندية بفستان أسود.