شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون: حلمت بحفل زفافى الخيالى وشعرت كأنه سحر خالص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت باريس هيلتون، المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، عن سعادتها الكبيرة بحفل زفافها، مشيرة إلى أنه كان حلمها منذ طفولتها أن يكون حفل زفافها خياليا، وأن ترتدى ثوبا مذهلا وأنيقا، مثلما كانت الأميرة جريس كيلى، وأنها شعرت أن يوم زفافها كأنه سحر خالص.

ونشرت باريس، صورا لها من حفل الزفاف، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "منذ أن كنت طفلة صغيرة، حلمت بحفل زفافى الخيالى، حلمت أن أكون فى ثوب مذهل كان جميلاً وخالداً وأنيقاً، حلمت بالزواج من رجل كان أعز أصدقائى ولديه أحلى وأطيب قلب، لقد أحببت الأميرة جريس كيلى وفكرت دائمًا فى كيف كانت أنيقة ومبدعة للغاية، وكنت أعرف أننى أريد أن أكون أنيقة مثلها عندما كنت أسير فى الممر".

وأضافت باريس: "شعرت يوم زفافى وكأنه سحر خالص، كان كل شيء كنت أتخيله فى ذهنى، لقد حولنى ثوبى المذهل إلى العروس التى كنت أعرف أننى سأصبح عليها يومًا ما، كان صحيحا من كتاب القصص والاحلام تتحقق فى زفافى يوم 11/11".

وتزوجت سيدة المجتمع الراقى، الأمريكية باريس هيلتون، من صديقها كارتر ريوم، بعد علاقة صداقة استمرت سنتين حفل الزفاف الذى وصف بالأسطورى أقامته فى منزل جدها فى حى بيل إير فى ولاية كاليفورنيا

وخُطبت هيلتون البالغة من العمر 40 عاما لرجل الأعمال ريوم وهو فى نفس عمرها فى فبراير الماضى، ونشرت عارضة الأزياء تفاصيل حفل الزفاف وقالت إنها لا تصدق أنها أخيرا أصبحت زوجة.

وتبادلت هيلتون مع كارتر كلمة "أقبل" أمام العائلة والأصدقاء ومشاهير ومن بينهم كيم كارداشيان وارتدت حفيدة كونراد هيلتون مؤسس فنادق هيلتون أربعة فساتين طوال الحفل



باريس هيلتون



باريس هيلتون فى حفل زفافها



باريس هيلتون فى حفل زفافها



باريس هيلتون فى حفل زفافها



باريس هيلتون فى حفل زفافها



باريس هيلتون فى حفل زفافها



