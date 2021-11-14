شكرا لقرائتكم خبر عن السينمات الأمريكية تبدأ بقبول العملات المشفرة مقابل حجز تذاكر الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت دور العرض السينمائى فى الولايات المتحدة الأمريكية "AMC"، بقبول العملات الإلكترونية المشفرة، مقابل حجز تذاكر مشاهدة ‏الأفلام فى القاعات السينمائية الخاصة بها.

وقال آدم أرون، الرئيس التنفيذى للشركة، عبر حسابه على تويتر: "أخبار عاجلة كبيرة كما وعدت.. العديد من الطرق الجديدة الآن للدفع عبر الإنترنت فى AMC"، مضيفا: "نحن بفخر الآن ونقبل الحجز مقابل عملات بيتكوين، إيثريوم، بيتكوين كاش، لايتكوين، كما سيتم إضافة عملة دوجكوين قريبا، فهم يمثلون بالفعل 14٪ من إجمالى معاملاتنا عبر الإنترنت".



آدم أرون

يشار إلى أن شركة "AMC" كشفت خلال شهر أغسطس الماضى، أنها سوف تبدأ فى قبول العملات المشفرة مع حلول نهاية العام الحالى، حيث تمثل هذه العملات الرقمية 14% من إجمالى معاملات شركة "AMC" عبر شبكة الإنترنت، كما أنها ستكشف عن عملتها الرقمية الخاصة.