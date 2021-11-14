شكرا لقرائتكم خبر عن نظرات بريئة.. هدى المفتى تكشف عن صورة خلال فترة طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة هدى المفتى، عن صورة قديمة لها خلال فترة طفولتها الأولى، حيث ظهرت فى الصورة التى نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهى مستلقية على السرير وتلعب فى قدمها مع نظراتها البريئة.

ونالت الصورة إعجاب عدد كثير من أصدقائها ومحبيها، التى أشادوا بالصورة ووصفوها بـ"الكيوت" و"الطفلة البريئة"، منهم تارا عماد ومريم الخشت.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة هدى المفتى فى فيلم "عمهم"، للنجم محمد إمام، الذى انطلق تصويره مؤخرا، فى مدينة الشيخ زايد، وجاء تعاقدها بعدما اعتذرت الفنانة أمينة خليل عن الفيلم، لتأتى هدى المفتى بديلة لها.

ومن المقرر طرح فيلم "عمهم" خلال موسم رأس السنة المقبل، على أن تبدأ هدى المفتى، تصوير مشاهدها الأولى من أحداث الفيلم خلال أيام، حيث تستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن والجرافيك .

يذكر أن هدى المفتى، يعرض لها حاليا فى دور السينما فيلم "فرق خبرة" مع محمد الشرنوبى، كما عرض لها مؤخراً فى السينمات فيلم "ديدو" مع كريم فهمى وحمدى الميرغنى وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وإخراج عمرو صلاح، كما تشارك في بطولة فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب واحمد مالك وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



هدى المفتى