شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد يوسف عيد.. الكوميديان الذى أثبت أن الكيف أهم من الكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ14 من نوفمبر مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف عيد الذى يعد واحدا من أشهر ممثلي الكوميديا ممن لهم بصمات في أعمال عديدة شارك فيها مع كبار النجوم، حيث اعتبرت مشاهده مادة دسمة للضحك أيًا كان حجمها في العمل بصفة عامة، كما اشتهر بغناء المواويل بخفة دم شديدة ليثبت أن الكيف أهم من الكم، مثلما يظهر خلال مجموعة من الأعمال نستعرضها في السطور التالية.



يوسف عيد

مدرس رياضيات وفرنساوى لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوى

من أشهر الجمل التى ارتبطت بذهنه ولا يزال يتم ترديدها إلى الآن، حينما لعب شخصية الأستاذ زكريا الدرديرى ضمن أحداث فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين.



الفنان يوسف عيد

بوب مارلى فى فيلم الحرب العالمية الثالثة

من أشهر أدواره تقليده لاستايل المغنى العالمى بوب مارلى فى فيلم الحرب العالمية الثالثة مع شيكو وأحمد فهمى وهشام ماجد.

مشهده فى التجربة الدنماركية

رغم ظهوره مع الزعيم عادل امام فى فيلم "التجربة الدنماركية" خلال مشهد واحد إلا أنه كان من أكثر المشاهد المضحكة فى الفيلم لا سيما مع تقديم لموال غنائى فيه.

كما قدم يوسف عيد خلال مسيرته الفنية نحو 240 عملا فنيا أبرزها أيضاً "ناس تجنن وعصابة حمادة وتوتو والتجربة الدنماركية واللمبى 8 جيجا".