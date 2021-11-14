شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض خاص لمسرحية "أنا فى انتظار بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المسرح القومي، اليوم الأحد، العرض الخاص لمسرحية "في انتظار بابا" فى تمام الساعة السابعة مساء بالمسرح القومي بالعتبة، بحضور الصحفيين والإعلاميين.

"في انتظار بابا" من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفوري وإخراج سمير العصفوري، ويشارك في البطولة النجمة سماح أنور، والنجم أحمد سلامة والفنانة سميحة عبد الهادى والعمل إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتقدمه فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

كان المخرج حسام الدين صلاح، قد نشر بوستر المسرحية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «يشهد المسرح القومى عودة المخرج الكبير سمير العصفوري مخرجا لمسرحية (في انتظار بابا) بطولة النجوم أحمد سلامه وانتصار وسماح أنور ومفيد عاشور وسميحة عبدالهادى وعلى كمالوا ونجوم المسرح القومى».