شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعي يتألق بأجمل أغانيه بحفل مهرجان الموسيقي ويغني باللهجة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم صابر الرباعي، في حفل مهرجان الموسيقي العربية الذي أحياه على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات المهرجان على تقديم باقة متنوعة من أغانيه، منها: جرحي ماشفي وماتخافش مني وعز الحبايب وعمري الجديد وياعسل وسيدي منصور وضاقت بيك، وغني باللهجة الفرنسية وسط تفاعل كبير مع الجمهور.

وقال صابر الرباعي، إنه مبسوط بتفاعل الجمهور مع اغانيه، ووصف الجمهور المصري بالجمهور الذواق.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع قبل الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.