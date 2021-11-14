شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى مع قصى: إحنا اللى ابتدينا الهيب هوب فى مصر و25 سنة على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد الفيشاوى، عن سعادته الكبيرة بلقاء وزيارة صديقه مطرب الراب والهيب هوب قُصى، بعد فترة، مؤكدا أنهم أول من ابتدوا غناء أراب فى مصر والوطن العربى منذ 25 عاما.

ونشر الفيشاوى، صوره مع قُصى وبعض الأصدقاء، عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "امبارح نورنى صديق العمر والكفاح قُصى، أيوه احنا اللى ابتدينا الهيب هوب فى مصر والوطن العربى، 25 عامًا وما زلنا فى القمة".

كما أعرب الفنان أحمد الفيشاوى لـ"الخليج 365"، عن سعادته بطرح فيلمه الجديد "30 مارس" بالسينمات، موضحا أنه تلقى حتى الآن ومنذ بداية طرحه ردود أفعال جيدة للغاية.

وأضاف فى تصريحاته، أنه بصدد التركيز التام خلال الفترة المقبلة على السينما فقط، موضحا أن لديه 3 أفلام تم الانتهاء من تصويرها تماما، وينتظر عرضها وهى فيلم "ريتسا"، والذى يشارك فى بطولته مع محمود حميدة وعدد آخر كبير من الفنانين، ومن المقرر مشاركته فى مهرجان القاهرة السينمائى، وكذلك فيلم "زى القمر"، أما الفيلم الثالث فهو فيلم "أشباح أوروبا"، مع هيفاء وهبى.



الفيشاوى وقصى