"فرق خبرة" يحقق مليونا و400 ألف جنيه فى شباك التذاكر

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القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "فرق خبرة" إيرادات خلال أمس الجمعة وصلت إلى 191 ألف جنيه، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام، ويبلغ إجمالي إيراداته مليونا و400 ألف جنيه.

وفى لمسة وفاء أهدى صناع فيلم "فرق خبرة" العمل للنجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وحمل فريق العمل فى العرض الخاص صور الراحلة إضافة إلى إهداء العمل لروحها، حيث تصدر الإهداء أول لوحة من الفيلم على شاشة السينما، وهو آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

فرق خبرة يشارك فى بطولته النجوم محمد الشرنوبى وهدى المفتى والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوى وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلمى لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد، الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التى شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذى يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى، إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية، كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجى وهو يتعلم أن يتحكم فى مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.