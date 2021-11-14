منة فضالي جريئة وشيرين رضا على الحصان.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمر كما لو أن لا شيء يؤلمك".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "صباح الخير والحب الصادق والتفاؤل.. بحبكم كتير".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تبحث عن السلام.. لا تبحث عن أي دولة أخرى غير تلك التي أنت فيها الآن؛ خلاف ذلك، ستنشئ صراعًا داخليًا ومقاومة غير واعية.. اغفر لنفسك لأنك لم تكن في سلام. في اللحظة التي تقبل فيها عدم السلام تمامًا، يتحول اللاسلام إلى سلام.. أي شيء تقبله تمامًا سيوصلك إلى هناك، وسيأخذك إلى السلام.. هذه هي معجزة الاستسلام".

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة لها بفترة الشباب وهى فوق الحصان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة سعيدة".

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت، بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صادفت مقطعين من مقاطع الفيديو التي تحدثت عن منتجات خالية من القسوة ولفتت انتباهي لأنني لم أفهم ما يعنيه ذلك. أنا من النوع الذي يحب البحث، لذلك بدأت في القراءة عنه وأدركت أن هناك شيئًا مثل التجارب على الحيوانات ولم يكن الأمر يتعلق فقط بالمجتمع الطبي، بل كان أيضًا في صناعة مستحضرات التجميل ولم يكن ذلك منطقيًا بالنسبة لي".

ديانا كرزون

نشرت الفنانة ديانا كرزون، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إن الابتسامة التي تأخذ حيزًا صغيرًا من وجهك، تأخذ حيزًا كبيرًا في نفوس الآخرين".

راغب علامة

ظهر الفنان راغب علامة، وهو يقف على "سكوتر" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "التضمين هو المفتاح".

باسم سمرة

الفنان باسم سمرة، ظهر بـ"الجلباب الصعيدي"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسا مسا".

جنات

ونشرت الفنانة جنات، صورا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كانت ليلة رائعة في حفلتي بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية شكر كبير للجمهور والصحافة والإعلاميين والتنظيم وهندسة الصوت ياسر أنور وللفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حمادة الموجي".

إيناس عز الدين

ونشرت الفنانة إيناس عز الدين، صورة لها بالأزرق عبر حسابها بموقع "إنستجرام".