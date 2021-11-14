طارق الشناوي: "المومس الفاضلة" تراث عالمي والبعض يحكم من خلال الاسم فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الذين انتقدوا مسرحية "المومس الفاضلة" لم يقرأوا تفاصيل الرواية ومحتواها الأدبي، موضحا أن أغلب الكتابات تعتمد على الاسم وهذا الكتاب تراث عالمي وليس مصريا فقط وتم تنفيذه في أعمال فنية قبل ذلك.

وأضاف الشناوي، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن مسرحية "المومس الفاضلة" لا يوجد بها مشهد خادش للحياء، متابعا: "اللي أثار الجدل أخذ عنوان وعمل عليه قصة كبيرة، والسبب في ذلك أن البنية التحتية الثقافية غير جيدة".

واستكمل: "البنية الثقافية بتفرق كتير في المدرسة والبيت، وللأسف دي مش موجودة ومش قادرة على التواكب مع كل مجريات العصر، وهذا العمل لا يروج للدعارة، والبعض يستغل أسماء الأعمال الفنية لإثارة المشاكل دون إطلاع أو قراءة والبعض يحكم على الأعمال الفنية من خلال الاسم فقط".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين أعلنت عن استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح من خلال عرض "المومس الفاضلة - La Putain respectueuse" والذي كتبه المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما.