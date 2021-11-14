أيتن عامر تعلق على تصريحات زكريا بطرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت الفنانة أيتن عامر، على تصريحات الأب سابقًا زكريا بطرس، مؤكدة أن "الروابط بين المصريين أكبر من كل المؤامرات".

وكتبت أيتن، عبر حسابها على موقع "تويتر": "إحنا الروابط بيننا أكبر من كل المؤامرات اللي بتحصل دي، كلنا مصريين، فليحيا الشعب المصري".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية علّقت على تصريحات الأب سابقًا زكريا بطرس، مؤكدة أنه انقطعت صلته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أكثر منذ 18 سنة.

وأضافت في بيان لها، اليوم السبت، أنه كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضًا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره.

وتابعت: الكاهن السابق قدم طلبًا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 11 يناير 2003 ومنذ وقتها لم يعُد تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد.

وواصلت: "بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها".

واختتمت الكنيسة قائلة: "نحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين".